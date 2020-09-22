Убийца Леннона извинился через 40 лет после совершения преступления

Опубликовано

Убийца участника легендарной британской группы The Beatles Джона Леннона — Марк Чепмен — извинился перед его вдовой Йоко Оно через 40 лет после убийства.

Об этом во вторник, 22 сентября, пишет ВВС Украина, передает УНН.

Убийца Леннона извинился через 40 лет после преступления

Марку Чепмену уже 11 раз отказывали в условно-досрочном освобождении из тюрьмы, где он отбывает пожизненное заключение.

«Я просто хочу подтвердить, что мне жаль за свое преступление», — рассказал Марк Чепмен комиссии по условно-досрочному освобождению.

«Мне нет извинения. Это все было ради славы. Думаю, что это худшее из возможных преступлений», — добавил он.

«Он (Джон Леннон — ред.) был очень известным. Я убил его не из-за его характера или того, каким человеком он был. Он был семьянином. Он был иконой. Я убил его… потому что он был очень-очень популярным, и это было единственной причиной. А я очень-очень хотел прославиться, был эгоистичным», — признался Чепмен.

«И я хотел бы добавить и очень отметить это. Это был очень эгоистичный поступок. Мне жаль за всю боль (Йоко Оно — ред.). Я все время об этом думаю», — рассказал он комиссии.

Чепмен выстрелил в Леннона на глазах у Йоко Оно 8 декабря 1980 года, когда те шли к своей квартире в Нью-Йорке. Последний отказ в условно-досрочном освобождении он получил в прошлом месяце. По официальной формулировке, причиной отказа стало то, что возможное освобождение «было бы несовместимым с благосостоянием общества». Марк Чепмен сможет снова подаваться на условно-досрочное освобождение за два года. В 2000 году Йоко Оно написала письмо, в котором призвала не выпускать из тюрьмы Марка Чепмена.

Like

Метки:

Читайте также: