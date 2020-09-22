Убийца Леннона извинился через 40 лет после совершения преступления

Убийца участника легендарной британской группы The Beatles Джона Леннона — Марк Чепмен — извинился перед его вдовой Йоко Оно через 40 лет после убийства.

Об этом во вторник, 22 сентября, пишет ВВС Украина, передает УНН.

Марку Чепмену уже 11 раз отказывали в условно-досрочном освобождении из тюрьмы, где он отбывает пожизненное заключение.

«Я просто хочу подтвердить, что мне жаль за свое преступление», — рассказал Марк Чепмен комиссии по условно-досрочному освобождению.

«Мне нет извинения. Это все было ради славы. Думаю, что это худшее из возможных преступлений», — добавил он.

«Он (Джон Леннон — ред.) был очень известным. Я убил его не из-за его характера или того, каким человеком он был. Он был семьянином. Он был иконой. Я убил его… потому что он был очень-очень популярным, и это было единственной причиной. А я очень-очень хотел прославиться, был эгоистичным», — признался Чепмен.

«И я хотел бы добавить и очень отметить это. Это был очень эгоистичный поступок. Мне жаль за всю боль (Йоко Оно — ред.). Я все время об этом думаю», — рассказал он комиссии.

Чепмен выстрелил в Леннона на глазах у Йоко Оно 8 декабря 1980 года, когда те шли к своей квартире в Нью-Йорке. Последний отказ в условно-досрочном освобождении он получил в прошлом месяце. По официальной формулировке, причиной отказа стало то, что возможное освобождение «было бы несовместимым с благосостоянием общества». Марк Чепмен сможет снова подаваться на условно-досрочное освобождение за два года. В 2000 году Йоко Оно написала письмо, в котором призвала не выпускать из тюрьмы Марка Чепмена.