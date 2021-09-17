За совращение школьниц в Москве задержан заслуженный математик

Все девочки, к которым приставал ученый, были подружками его дочерей

Преподавателя ведущего российского вуза задержали по подозрению в растлении малолетних соседок в центре Москвы. В полицию обратились несколько родителей, чьи дети пожаловались на мужчину, который к ним приставал.

Как стало известно «МК», про этот вопиющий случай взрослые узнали случайно. Пострадавшие дети (им от 6 до 12 лет) живут на одной улице, а дома выстроены буквой П.

46-летний заслуженный ученый, кандидат физико-математических наук с женой и двумя детьми квартирует в одном из этих домов. Район старый, многие жильцы знакомы друг с другом и приятельствуют.

Первый преступный эпизод случился в июле. Детвора забежала за детьми педагога, чтобы пригласить их на прогулку. Пока те собирались, преподаватель, со слов 12-летней жертвы, посадил ее на диван, включил на телефоне мультик и стал домогаться. Несмотря на весь ужас, эту ситуацию школьница особо не запомнила и родителям не рассказала.

Другой аналогичный эпизод случился в августе. Тогда математик посадил 6-летнюю девочку себе на колени и предпринял по отношению к ней развратные действия. Дома девочка об этом не распространялась.

А на днях у одной из жительниц дома был день рождения, и девочка пригласила всю детвору со двора. И тут одна из приглашенных вспомнила этого странного соседа. Дети громко стали обсуждать его поведение. Оказывается, мужчина домогался нескольких малолетних соседок. Родители стали прислушиваться к разговору и были в шоке от того, что услышали.

Двум девочкам удалось приблизительно вспомнить, когда это было. Родительницы обзвонили всех жильцов двора, у которых есть дети. Подобных эпизодов, скорее всего, больше. В четверг, 16 сентября, следователи СК проводили следственные действия и экспертизы. Педагога не задерживали, до тех пор, пока эксперты не сделают вывод — не фантазируют ли несовершеннолетние. В конечном счете ученого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».