«Пусть все горят»: пьяный россиянин поджег дом в прямом эфире

В городе Серов Свердловской области пьяный 36-летний мужчина поджег двухэтажный дом в прямом эфире в «Одноклассниках». Фрагмент стрима появился в паблике «ВК, Серов» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина заявил, что устроить пожар он хочет из мести одному из жильцов дома, который якобы его в чем-то обманул. Говорить у стримера получалось с трудом, по всей видимости, он был сильно пьян.

«Пусть все горят. У меня есть топливо. Я буду смотреть и снимать. Мне все равно, что я попаду в тюрьму, но за базар надо отвечать», — заявил он.

После мужчина зашел в подъезд, облил полы бензином, бросил спичку и убежал. За пожаром он наблюдал с улицы, держа в руках два ножа. Также на видео он возмущался, что никто не замечает пожар, а полиция и спасатели не едут. В итоге пожар так и не разгорелся, дым и огонь исчезли спустя несколько минут – возможно, пламя потушил кто-то из жильцов.

«Что за подъезды, которые даже не горят!» – возмутился поджигатель.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что подозреваемого задержали. Там отметили, что мужчина ранее приходил в этот дом к своему знакомому. Они устроили застолье, во время которого гость поцеловал жену хозяина, из-за этого вспыхнула ссора. Гостя выпроводили, после чего он задумал отомстить, передает Znak.com.

Сейчас полиция проводит расследование происшествия. // МК