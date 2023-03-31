Путін проголосив Росію «самобутньою країною-цивілізацією»

У Росії затвердили нову стратегію зовнішньої політики, де визначені головні вороги і союзники.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про затвердження оновленої концепції зовнішньої політики країни. У ній Росія проголошена “самобутньою країною-цивілізацією”, яка захищає “руській мир”. Про це повідомляє кремлівська прес-служба.

“Кардинальні зміни в міжнародному житті вимагають від нас серйозно скорегувати ключові документи стратегічного планування. У їх числі – Концепція зовнішньої політики Російської Федерації, де позначені принципи, завдання, пріоритети дипломатичної діяльності”, – заявив Путін.

Серед ключових тез, які увійшли до нової редакції документа, містяться такі пункти:

США названо головним джерелом антиросійської політики і “ризиків” для миру і розвитку людства;

головне завдання Росії в XXI столітті – перетворити Євразію на “єдиний простір миру, стабільності, процвітання”;

Росію названо оплотом “руського міра” і “самобутньою країною-цивілізацією”;

Пріоритетом зовнішньої політики РФ є “протидія кампанії русофобії”;

Відносини з дружніми глобальними центрами сили, такими як Індія і Китай, названо особливо важливими;

“Усунення рудиментів домінування” США та інших недружніх країн у світових справах буде одним із пріоритетів РФ;

РФ має намір “припиняти” проведення “кольорових революцій” в союзних їй країнах і країнах-партнерах.

Примітно, що Україна у великому документі згадується всього один раз – в контексті того, що США використовували “український напрямок як привід для загострення антиросійської політики”.

Стратегічні плани Путіна – що відомо

На думку аналітиків американського “Інституту вивчення війни”, Володимир Путін все ще вірить, що може здобути перемогу в Україні. Однак успішні наступи української армії можуть змусити його сісти за стіл переговорів.

Поява відео з антикварною військовою технікою, яка їде в бік України з Далекого Сходу, може вказувати на те, що Путін вирішив зіграти ва-банк у війні з Україною. Таку думку висловлює військовий експерт Петро Черніков.

Британське видання The Guardian висуває тезу, що Путін готує росіян до “вічної війни” проти Заходу. Диктатор вже перестав говорити про конкретні завдання вторгнення в Україну і називає конфлікт просто екзистенціальною війною. // УНІАН