Путин заявил, что решение о признании псевдореспублик «ЛДНР» будет принято сегодня

Ранее главари «ЛНР» и «ДНР» просили Путина признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ объявил, что решение о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР» будет принято сегодня.

Такое заявление он сделал в конце трансляции заседания.

«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», — сказал Путин после обмена мнениями касательно возможности признания независимости террористических «ДНР» и «ЛНР».

На этом трансляция завершилась.

Отметим, глава МВД России Владимир Колокольцев во время заседания призвал признать псевдореспублики в «исторических границах», то есть — в границах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее сегодня главарь «ДНР» Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой «республики». С аналогичной просьбой обратился и главарь «ЛНР» Леонид Пасечник.

А дата и время реального проведения большого заседания Совета Безопасности России вызвали сомнения. Журналисты предполагают, что «трансляцию» могли записать заранее.

Признание Россией «Л/ДНР»: что известно

15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать «ЛНР» и «ДНР» независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания «ДНР» и «ЛНР».

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая «власть» незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией «Л/ДНР» как «независимых образований» будет означать ее выход из Минских договоренностей. // УНИАН