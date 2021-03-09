Пьяная российская модель жестоко избила свою бабушку

Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов девушка рассказала, что 81-летняя женщина якобы упала и выбила глаз сама.

В Питере 25-летняя модель Ирина напилась и проломила череп своей бабушке – профессору пульмонологии.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«25-летняя Ирина — частый гость модных показов и звезда подиумов. Дома она, опьянённая славой и просто опьянённая, в порыве конфликта принялась бить женщину руками по голове и лицу. Когда пенсионерка уже лежала на полу, внучка вызвала помощь», — говорится в сообщении.

Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов девушка рассказала, что 81-летняя женщина якобы упала и выбила глаз сама. Однако те задержали модель и открыли уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда.

«Заслуженный медик и доктор наук сейчас в больнице — в тяжёлом состоянии», — отмечается в Telegram-канале. // УНИАН