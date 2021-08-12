Пьяный россиянин напал с топором и ножом на беременную жену

Житель Калининградской области напал с топором и ножом на беременную жену, а затем угрожал убить собственную двухлетнюю дочь. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, нападение произошло в ночь на 12 августа. 34-летний житель поселка Кострово в состоянии алкогольного опьянения ранил жену, находящуюся на девятом месяце беременности, топором и ножом. Жертва смогла выбежать на улицу и попросить помощи у соседей.

При этом в доме оставались трое детей – двое сыновей женщины от предыдущего брака и общая двухлетняя дочь. Мальчики в момент нападения спали наверху. Дочь мужчина схватил на руки и угрожал убить. Правоохранители несколько часов вели переговоры с агрессором, после чего он отпустил ребенка. Сообщается, что девочка физически не пострадала.

Мужчину задержали бойцы специального отряда быстрого реагирования. Сейчас с ним работают следователи. Женщине и детям оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на двух лиц – малолетнего ребенка и женщины в состоянии беременности – и о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего с применением оружия.

Оказалось, что семья ранее не попадала в поле зрения надзорных органов. При этом она долгое время проживала с детьми без регистрации. Прокуратура проверит действия органов опеки. // МК