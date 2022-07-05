Очередного топ-менеджера, связанного c российским «Газпромом», нашли застреленным

В бассейне под Петербургом нашли тело Юрия Воронова, возглавляющего подрядчика компании. Он погиб от выстрела в голову.

Тело 61-летнего Воронова обнаружили на территории его участка в коттеджном посёлке Морские террасы у Финского залива. Мужчина лежал в бассейне с простреленной головой, а рядом правоохранители нашли травматический пистолет. Кому он принадлежал, пока не ясно.

Юрий Воронов — гендиректор транспортной компании «Астра Шиппинг», которая в том числе работала на арктических подрядах «Газпрома». По словам супруги бизнесмена, он отправился в Ленобласть ещё 1 июля, а перед отъездом у него произошёл конфликт с деловыми партнёрами из-за потери денег.

Это уже пятая смерть за полгода, связанная с российской газовой отраслью. Зимой в Ленобласти нашли тело Леонида Шульмана, главы транспортной службы «Газпром инвест», а затем — Александра Тюлякова, работавшего в «Газпроме» заместителем гендиректора Единого расчётного центра. Интересно, что трупы обоих руководителей обнаружили в одном и том же посёлке под Петербургом — Ленинский.

В апреле в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», а также его жены и дочери. Чуть позднее аналогичным образом в Испании обнаружили мёртвыми бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосеню, его супругу и дочь. // Baza