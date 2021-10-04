Пьяный россиянин обознался и «отомстил» не тем школьницам

Родители пострадавших девочек обратились в полицию.

В Перми пьяный россиянин избил двух пятиклассниц, ложно обвиняя их в том, что они обижают его дочь Дашу.

Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

«Чего на Дашу наезжаете?… Я вам сейчас космы подпалю…», – восклицал неадекват.

Инцидент произошел вечером 3 октября.

«Мужчина «выловил» школьниц у подъезда в Серебрянском проезде, чтоб разобраться по-пацански. Запуганные девочки едва смогли разобрать через мат претензию – и была она в том, что они якобы обижают некую Дашу. Для убедительности мужик с силой ударил детей. Вскоре выяснилось, что защитник обознался и принял девчонок за учениц седьмого класса», – говорится в подписи к видео.

Родители пострадавших девочек написали заявление в полицию. // УНИАН