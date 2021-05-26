Российские подростки сняли на видео жестокое изнасилование девочки

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту надругательства над 11-летней девочкой с участием группы подростков, сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел 23 мая в одном из заброшенных домов Барнаула. 14-летняя девочка избила свою сверстницу, а потом изнасиловала ее.

Как сообщают местные СМИ, против пострадавшей использовали бутылку. Также видео с происшествием снимали на видео другие сверстники, после чего отправили матери жертвы. Правоохранительные органы вычислили подозреваемую. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения.

Также будет дана оценка действиям подростков, снимавшим произошедшее на видео, а позднее выложивших его в интернете.

К расследованию ЧП подключился губернатор Виктор Томенко. Он распорядился выяснить обстоятельства, приведшие к насилию, и поручил оказать помощь пострадавшей и ее семье. // МК