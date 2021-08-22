Пьяный россиянин жестоко убил свою знакомую с инвалидностью

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о трагическом происшествии, в ходе которого погибла девушка-инвалид.

Все произошло ночью 20 августа. 21-летний житель Омска, который находился в нетрезвом состоянии, поссорился со своей 22-летней знакомой, которая являлась инвалидом и не могла передвигаться без коляски.

Как отмечается в сообщении, девушка в ходе разговора пошутила, что не понравилось молодому человеку, и он набросился на нее с ножом. Подозреваемый изрезал несчастной живот, грудь, шею и руки, нанеся не менее 57 ранений. Девушка скончалась на месте.

В настоящее время молодой человек задержан, и суд уже избрал ему меру пресечения в виде ареста. В ходе суда выяснилось, что ранее подозреваемый уже был судим за кражи и преступление против жизни и здоровья. // МК