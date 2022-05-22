В России подожгли уже 13-й военкомат

В удмуртском поселке Игра неизвестные бросили коктейль Молотова в здание военкомата, из-за чего в комнате резерва произошел пожар.

Об этом сообщает Baza со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, возгорание началось в ночь на 21 мая. После того, как огонь потушили, на полу нашли осколки бутылки «с характерным запахом зажигательной смеси». Источник Baza отметил, что в обгоревшей комнате резерва были только личные вещи сотрудников военкомата.

Удмуртский политик Иван Елисеев опубликовал фото здания с разбитым окном, а также снимок комнаты с обугленными стенами. По словам Елисеева, на кадрах военкомат в Игре.

С начала войны в России было более 10 попыток поджога военкоматов. Последние их них — рязанском поселке Пронск, Волгограде и подмосковном Щелково. До этого военкоматы пытались поджечь в Рязанской, Свердловской, Ивановской областях, Москве, Омске, Нижневартовске, Воронеже и Мордовии. // Медиазона