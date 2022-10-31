Путін використовує принаймні трьох двійників, – начальник ГУР МО України

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції. Про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив виданню “Daily Mail”.

Керівник воєнної розвідки України розповів, що в минулому вже виявляли двійників путіна, які замінювали його в “особливих випадках”, але зараз це “звичайна практика”.

“Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини”, – зазначив начальник ГУР МО України.