Мужчина похитил любовника жены и посадил его на цепь

Ему грозит тюремный срок

В истории любовного треугольника разбираются следователи в Кемеровской области. Обманутый супруг, узнав о походе жены «налево», решил проучить соперника и похитил его.

Инцидент произошел в селе Скарюпино. Местный житель Александр Лапшин узнал, что его жена изменяет ему с другом детства — Вячеславом Махониным.

Обманутый супруг решил отстоять свою честь: при встрече он как следует поколотил соперника, а затем накинул на шею поверженного врага железный ошейник и закрутил болты.

Затем он завел любовника жены в гараж и пристегнул цепью на замок к трактору. Правда, вскоре он сжалился над бывшим другом, решив, что тот может замерзнуть насмерть, поэтому приковал его к печной трубе в бане.

Однако позже пленнику удалось сломать замок, после чего он с цепью на шее прибежал в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит два года колонии за незаконное лишение свободы, передает Telegram-канал Life Shot. // МК