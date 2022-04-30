В российском городе Кургане взорвался цех на фармацевтическом предприятии

На российском фармацевтическом предприятии «Синтез» в городе Кургане прогремел взрыв. ЧП произошло в одном из цехов. Часть здания была разрушена. Сообщается об одном пострадавшем.

На момент взрыва рабочий день на предприятии был закончен отмечает издание Радио Азаттык. Пострадавший сотрудник заканчивал смену, сообщил журналистам 45.ru один из руководителей «Синтеза».

Газета «Коммерсантъ» называет предприятие одним из лидеров по производству антибиотиков в России для госпитального сегмента. Сообщается, что на заводах холдинга «Биннофарм Групп», в который входит «Синтез», производится вакцина от COVID-19 «Спутник V», а также препараты для лечения и профилактики коронавируса.