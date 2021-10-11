Старость — не радость: едва выйдя из изоляции, Путин все время кашляет

Президент России Владимир Путин заболел. 11 октября на совещаниях он то и дело кашлял.

Как пишет Интерфакс, в частности, тему о состоянии своего здоровья Путин поднял на совещании по развитию аграрно-промышленного комплекса, где он «несколько раз покашливал».

По его словам, он просто «простудился после занятий спортом на воздухе».

Позже на оперативном совещании с членами Совбеза внимание на кашель Путина обратила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (собралась в отставку? — УК). Она выразила обеспокоенность его здоровьем, на что тот ответил:

«Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, но и на остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней, ничего страшного не происходит». // УНИАН