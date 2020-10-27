15-летнюю девочку подозревают в попытке убийства полицейского в Хельсинки

Девочка попыталась атаковать полицейского небольшим кухонным ножом, передает Служба новостей Yle.

Фото: Matias Väänänen / Yle

15-летнюю девочку подозревают в попытке ударить полицейского небольшим кухонным ножом. Инцидент произошел в субботу вечером в Хельсинки. Полицейский получил легкие травмы.

Инцидент расследуется как попытка убийства, поскольку жертвой атаки стал полицейский при исполнении своих служебных обязанностей.

Полиция Хельсинки сообщает, что девочка атаковала полицейского, когда тот пытался её задержать.

В настоящее время девочка задержана. Завтра уездный суд примет решение об её аресте.

Уголовная ответственность в Финляндии начинается с 15-летнего возраста.