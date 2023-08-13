Під Москвою стався вибух та спалахнула масштабна пожежа (відео)

За словами очевидців, перед пожежею був “хлопок” невідомого походження.

У Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу у 2 тисяч квадратів.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, потужна пожежа спалахнула у Раменському. Місцеві жителі повідомили, що почули вибух, а потім побачили полум’я та дим.

Як пише Shot, займання сталося на складі одного з місцевих підприємств на Донінському шосе: між АЗС та інженерно-науковим центром ТЕМП.

“У складі, що горить, знаходяться добрива. Вогонь охопив майже 2000 квадратів. Причини пожежі та інформація щодо постраждалих уточнюються”, – пише канал.

На відео з місця події видно, що підприємство охопило густе полум’я. На місці працюють екстрені служби, але приборкати вогонь не вдається. Влада мовчить щодо інциденту. // УНІАН