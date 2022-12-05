Ембарго ЄС на постачання нафти з Росії набуло чинності

З понеділка, 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ, яку запровадили ЄС, G7 та Австралія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС .

Ембарго на російську нафту було узгоджено до ЄС ще наприкінці травня. Виняток діє для Болгарії. Під санкції також не потрапляють постачання трубопроводом “Дружба”.

Санкції передбачають також заборону на європейське страхування танкерів для постачання нафти з РФ до третіх країн. Очікується, що з 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю нафтопродуктів.

Обмеження передбачає, що компаніям країн, які домовилися про санкції, не можна надавати брокерські, шипінгові, страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо тільки ця нафта не продана за ціною, нижчою від стелі.

Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.

У відповідь Кремль заявив, що не продаватиме свою нафту під обмеженнями і подумає, як відповісти.

Втім, як вважають за кордоном, зокрема в Естонії, дуже болісною для Росії могла б бути ціна 30-40 доларів за барель.