Рада ЄС затвердила припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ

Очікується, що рішення набуде чинності вже 12 вересня.

Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією, пише УНІАН.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС, поширеній у Брюсселі.

“Сьогодні Рада прийняла рішення, яке повністю призупиняє дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Відповідно, на громадян Росії поширюватимуться загальні правила візового кодексу”, – наголошується в ньому.

Очікується, що рішення набуде чинності вже 12 вересня. Зокрема, відтепер візовий збір для росіян зросте з 35 до 80 євро.

Також росіянам отримати довгострокові та багаторазові візи стане набагато складніше, звичайним стане видача одноразового шенгену строго під дати поїздки.