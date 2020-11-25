Распространители российской дезинформации в поисках новой аудитории

После четырех лет предупреждений и подготовки к возможному российскому вмешательству в президентские выборы 2020 года, на этот раз вмешательство Москвы оказалось не столь масштабным, как в 2016 году, когда Кремль активно вмешивался в избирательный процесс, используя комбинацию кибератак и операций влияния.

Однако, по мнению нынешних и бывших сотрудников американской разведки, а также аналитиков, на этом хорошие новости заканчиваются, передает Голос Америки.

Представители разведсообщества и эксперты предупреждают, что сегодня Россия закладывает основу будущего успеха при вмешательстве в последующие выборы. По мнению экспертов, Россия отказалась от фабрик троллей и фальшивых аккаунтов в соцсетях, чтобы попытаться повлиять на мысли и мнения американских избирателей. Вместо этого Москва обрела новую точку опоры, утверждаясь в качестве составной части американской системы новостей и социальных сетей, пытаясь снискать симпатии американцев ультралевых и ультраправых убеждений.

«Многие из этих кампаний привлекают внимание миллионов, – рассказала в интервью «Голосу Америки» Эванна Ху, генеральный директор исследовательского агентства Omelas.

Omelas, организация, базирующаяся в Вашингтоне, отслеживает онлайн-экстремизм для клиентов в сфере обороны, изучив имеющий отношение к России контент на 11 платформах социальных сетей и в сотнях RSS-каналов на разных языках, собрав 1,2 миллиона сообщений за 90 дней, предшествовавших выборам 3 ноября.

В результате исследования выяснилось, что больше всего сообщений, которые касаются выборов в США, опубликовали СМИ, поддерживаемые государством – такие, как RT, Sputnik, ТАСС и «Известия».

«Мы смотрим только на активное взаимодействие – когда пользователи нажимают на ссылки или делятся ими со своими друзьями», – поясняет Ху. Он признает, что оценка, сделанная агентством, – «скорее приблизительная». Кроме того, в Omelas выяснили, что только 20% сообщений, созданных российской пропагандой, были написаны на английском языке. Большая часть – 40% – написана на русском, остальные сообщения – на испанском, арабском, турецком и еще на нескольких языках.

Американские официальные лица неохотно говорят публично о том, насколько сильно Россия сумела повлиять на мнение американцев; отчасти – потому, что измерить силу этого эффекта очень непросто. Например, после выборов 2016 года сотрудники разведки неоднократно заявляли, что, хотя они зафиксировали проведение операций российского влияния в пользу Дональда Трампа, однако не смогли подтвердить силу этого воздействия на предпочтения избирателей.

Тем не менее, несколько официальных лиц, разговаривавших с «Голосом Америки» на условиях анонимности, заявили о малой вероятности того, что Россия продолжит тратить деньги на эти медиапроекты, учитывая то, что подобные операции влияния не приносят результатов.

В отчете Центра глобального взаимодействия Госдепартамента за август 2020 года был сделан вывод о том, что Москва «вкладывает огромные средства в свои каналы пропаганды, свои разведывательные службы и своих доверенных лиц».

Представители службы, отвечающей за безопасность проведения выборов в США, также неоднократно выражали озабоченность по поводу попыток России занять место в американской экосистеме новостей и социальных сетей. Об этом, в частности, заявил в сентябре Кристофер Кребс, бывший глава Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA), посоветовав всегда ставить под сомнение информацию, исходящую от связанных с Кремлем телеканала RT и агентств Sputnik или Ruptly.

Руководители CISA снова упомянули поддерживаемые Россией СМИ во время брифинга для журналистов в день выборов 3 ноября, умоляя американцев относиться к любой информации, поступающей из источников, связанных с Россией, с «изрядной долей скептицизма».

Один из исследователей предупреждает, что усилия России также находят отклик у крайне правых авторов теорий заговора, которые иногда пользуются пропагандистскими материалами, распространяемыми российскими прокси-сайтами или самим RT.

«Все эти аккаунты, основанные на (теории заговора) Q (Anon), любят российские материалы», – рассказал источник.

Не все российские пропагандистские усилия направляются на периферию американской политики. Некоторые созданные ими истории находятся повсюду и повторяются достаточно часто, поэтому их становится трудно игнорировать.

«Таким образом, они могут привлечь кого-нибудь из крайне правых или крайне левых американцев, чтобы те подхватили эту историю, а затем, в конечном итоге, накапливается снежный ком, который замечают мейнстримные медиа», – считает гендиректор агентства Omela.