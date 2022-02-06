Расстрел в Техасе: пятеро убитых, трое раненых

Пятеро людей, в том числе подозреваемый стрелок, погибли, ещё трое получили ранения в результате стрельбы этой ночью в округе Наварро, штат Техас.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Мужчина убил членов своей семьи в доме на Корсикане, в 55 милях к юго-востоку от Далласа.

По словам начальника полиции Корсиканы Роберта Джонсона, офицеры нашли мужчину и женщину погибшими от огнестрельных ранений, а также двух других людей, которые были ранены, их доставили в травматологический центр Далласа.

По словам Джонсона, заместители шерифа округа Наварро отправились в другое место в Фрости, примерно в 20 милях на запад, где нашли убитых мужчину и ребенка. По словам чиновников, третья жертва получила несколько выстрелов и была госпитализирована.

Полиция Корсикани и депутаты округа сосредоточили внимание на подозреваемом, который путешествовал на транспортном средстве, и отследили его местонахождение с помощью навигационной системы.

Полиция попросила дистанционно выключить автомобиль. Полицейский спецназ нашел подозреваемого одного в автомобиле с огнестрельным ранением, которое мужчина себе нанес сам.