В России из-за отравления «алкоголем» погибли 14 человек, еще восемь в больнице

В России в Оренбургской области 14 человек погибли, отравившись контрафактными спиртными напитками. Еще восемь пострадавших находятся в больнице, трое из которых в тяжелом состоянии.

Об этом со ссылкой на главу региона Дениса Паслера сообщает «Интерфакс» утром в пятницу, 8 октября.

По его данным, факты отравлений метанолом зафиксированы в трех районах области: Яненском, Домбаровском и Адамовском.

«Медицинские работники собирают списки всех, кто накануне мог употреблять алкоголь вместе с погибшими или отдельно, чтобы доставить их в больницу и провести необходимые действия для спасения», — сообщает «Интерфакс».

Известно, что погибли люди в возрасте от 36 до 73 лет. По данным следствия, предварительный диагноз у всех — «токсическое действие метанола».

Полиция открыла два уголовных дела по ч.3 ст.238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). // Преступности.НЕТ