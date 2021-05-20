Реальный агрессор Путин пригрозил «выбить зубы» всем мифическим «иностранным агрессорам»

Президент Владимир Путин заявил в четверг, что Москва «выбьет зубы» любому государству, которое попытается захватить кусок территории России.

Об этом Путин заявил во время видеоконференции на заседании российского оргкомитета «Победа», информирует УНН.

Российский президент, во время виртуальной встречи с официальными лицами процитировал то, что, по его словам, было иностранными выражениями, которые ставят под сомнение контроль России над богатой на энергоресурсы Сибирью.

В России, аналогичный комментарий был приписан прежнему госсекретарю США Мадлен Олбрайт, хотя она отрицала это.

«Некоторые даже осмеливаются публично заявить, что якобы несправедливо, что Россия владеет богатствами такого региона, как Сибирь. Только одна страна обладает ей», — сказал Путин.

Путин сказал, что Москва даст резкий и решительный ответ любому потенциальному агрессору.

«Все хотят нас где-то «укусить» или «откусить» что-нибудь из нашего, но те, кто будет это делать, должны знать, что мы выбьем им всем зубы, чтобы они не смогли укусить… ключом к этому является развитие наших вооруженных сил», — сказал он.