Референдум в Швейцарии: граждане за отношения с ЕС и за новые истребители
Предложение денонсировать Соглашение о свободе перемещения с Европейским союзом, один из пяти вопросов национального голосования в Швейцарии, отвергнуто большинством в 61,7% голосов.
Легальная трудовая иммиграция, без сомнений, является наиболее противоречивым вопросом в швейцарской политике за последние полвека. Речь идет, прежде всего, о Соглашении о свободном перемещении и трудоустройстве граждан, заключенном между ЕС и Швейцарии и вступившем в силу в 2002 году, пишет swissinfo.ch.
В воскресенье 27 сентября швейцарские избиратели принимали решение относительно приостановления действия этого соглашения, высказав свое мнение по народной законодательной инициативе «За соразмерную трудовую иммиграцию»
Многочисленные эксперты и исследования подробно рассматривали и анализировали преимущества или недостатки Договора о свободе передвижения Швейцарии с её важнейшим торговым партнером, так не придя к единому мнению. В итоге свое слово сказал народ: 62% против денонсации режима свободы перемещения с ЕС.
«Тема иммиграции будет продолжать занимать нас и дальше, включая проблему формирования основ политики Швейцарии в области предоставления убежища. Партия SVP хочет, чтобы Швейцария сама контролировала иммиграцию (без оглядки на ЕС). За это мы и будем бороться дальше, даже несмотря на поражение», — указывает депутат.
Президент Швейцарской народной партии (SVP) Марко Кьеза (Marco Chiesa) говорит о «битве Давида с Голиафом. Именно такую битву и вела его партия (против единого фронта противников «ограничительной инициативы»). Вопрос легальной трудовой иммиграции в любом случае останется на политической повестке дня партии, не только SVP, но и страна в целом не хочет, чтобы население страны преодолело планку в 10 миллионов человек (сейчас в стране живут 8,57 млн чел.).