Референдум в Швейцарии: граждане за отношения с ЕС и за новые истребители

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Предложение денонсировать Соглашение о свободе перемещения с Европейским союзом, один из пяти вопросов национального голосования в Швейцарии, отвергнуто большинством в 61,7% голосов.

Легальная трудовая иммиграция, без сомнений, является наиболее противоречивым вопросом в швейцарской политике за последние полвека. Речь идет, прежде всего, о Соглашении о свободном перемещении и трудоустройстве граждан, заключенном между ЕС и Швейцарии и вступившем в силу в 2002 году, пишет swissinfo.ch.

В воскресенье 27 сентября швейцарские избиратели принимали решение относительно приостановления действия этого соглашения, высказав свое мнение по народной законодательной инициативе «За соразмерную трудовую иммиграцию»

Многочисленные эксперты и исследования подробно рассматривали и анализировали преимущества или недостатки Договора о свободе передвижения Швейцарии с её важнейшим торговым партнером, так не придя к единому мнению. В итоге свое слово сказал народ: 62% против денонсации режима свободы перемещения с ЕС.

Несмотря на отказ народа (62% голосов «против») расторгнуть договор о свободе перемещения физических лиц, заключенный между Берном и Брюсселем, лидер кампании в пользу расторжения и депутат (национальный советник) от Швейцарской народной партии (SVP) Эстер Фридли (Esther Friedli) не теряет бодрости духа.

«Тема иммиграции будет продолжать занимать нас и дальше, включая проблему формирования основ политики Швейцарии в области предоставления убежища. Партия SVP хочет, чтобы Швейцария сама контролировала иммиграцию (без оглядки на ЕС). За это мы и будем бороться дальше, даже несмотря на поражение», — указывает депутат.

Президент Швейцарской народной партии (SVP) Марко Кьеза (Marco Chiesa) говорит о «битве Давида с Голиафом. Именно такую битву и вела его партия (против единого фронта противников «ограничительной инициативы»). Вопрос легальной трудовой иммиграции в любом случае останется на политической повестке дня партии, не только SVP, но и страна в целом не хочет, чтобы население страны преодолело планку в 10 миллионов человек (сейчас в стране живут 8,57 млн чел.).

Пандемия также сыграла свою роль: граждане в настоящее время не уверены в своем экономическом будущем, а потому рисковать отношениями с ЕС никто не хотел. Следующей задачей сейчас является заключение рамочного соглашения с ЕС».

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