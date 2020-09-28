Референдум в Швейцарии: граждане за отношения с ЕС и за новые истребители

Предложение денонсировать Соглашение о свободе перемещения с Европейским союзом, один из пяти вопросов национального голосования в Швейцарии, отвергнуто большинством в 61,7% голосов.

Легальная трудовая иммиграция, без сомнений, является наиболее противоречивым вопросом в швейцарской политике за последние полвека. Речь идет, прежде всего, о Соглашении о свободном перемещении и трудоустройстве граждан, заключенном между ЕС и Швейцарии и вступившем в силу в 2002 году, пишет swissinfo.ch.

В воскресенье 27 сентября швейцарские избиратели принимали решение относительно приостановления действия этого соглашения, высказав свое мнение по народной законодательной инициативе «За соразмерную трудовую иммиграцию»

Многочисленные эксперты и исследования подробно рассматривали и анализировали преимущества или недостатки Договора о свободе передвижения Швейцарии с её важнейшим торговым партнером, так не придя к единому мнению. В итоге свое слово сказал народ: 62% против денонсации режима свободы перемещения с ЕС.