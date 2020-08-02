Астронавти Crew Dragon повернулися на Землю

Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Хьорлі, яких два місяці тому відправили на Міжнародну космічну станцію на кораблі SpaceX Crew Dragon, повернулися на Землю.

Капсула з астронавтами приводнилася неподалік Флориди — у визначеній зоні в Атлантичному океані, де їх підібрав рятувальний човен Go Navigator.

Відправка Crew Dragon до МКС відбулася 30 травня — вона стала першим в історії пілотованим польотом людини в космос на приватному космічному кораблі. Вже через 19 годин після запуску астронавти досягли станції.

Повернення астронавтів на Землю, фактично, стало останнім етапом випробуванням Crew Dragon, який довів, що корабель є надійним та безпечним для використання.

У чому полягала місія астронавтів?

Упродовж двох місяців, які Роберт Бенкен і Дуглас Хьорлі провели на Міжнародній космічній станції, вони переважно займалися її технічним обслуговуванням.

Приміром, Бенкен, який має великий досвід виходів у відкритий космос, заміняв зовні станції нікель-водневі акумуляторні батареї на нові літій-іонні.

Але головною метою місії астронавтів, звісно, було саме випробування надійності Crew Dragon і його готовності до майбутніх польотів — зокрема тестування його маневреності та роботи автоматичної системи стикування з МКС.

Вже перебуваючи на Міжнародній космічній станції вони також щоденно перевіряли роботу бортових систем Crew Dragon.

Окрім того, Бенкен і Хьорлі в реальних умовах випробовували зручність та функціональність нових скафандрів, розроблених SpaceX.

Коли наступний політ?

У NASA розповідали, що в разі успіху першого пілотованого польоту Crew Dragon, наступний планується здійснити вже восени цього року.

До екіпажу, як очікується, входитимуть вже не двоє, а четверо астронавтів — американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шенон Вокер, а також японець Соїті Ногучі.

«Батут працює»

Для космічної галузі, передусім американської, успіх місії без перебільшення є історичною подією, адже вперше людей у космос відправила приватна компанія.

Крім того, вперше за дев’ять років американці відправили на Міжнародну космічну станцію своїх астронавтів самостійно. З 2011-го США доводилося купувати місця на російських кораблях «Союз».

Це не лише било по міжнародному іміджу США як космічної держави, але й коштувало країні чималих грошей: останнім часом вартість відправки лише одного астронавта на «Союзі» сягала 90 млн доларів — це приблизно у чотири рази більше, ніж 10 років тому.

Послуги SpaceX значно дешевші — всього 55 млн доларів за місце.

У 2014 році, на тлі запровадження санкцій щодо Росії через анексію Криму, нинішній керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін пригрозив, що Росія може відмовитися від доставки американських астронавтів на МКС: «Пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута».

Відповіді на ці слова він дочекався шість років потому. «Батут працює», — пожартував засновник SpaceX Ілон Маск, коментуючи успішний запуск Crew Dragon. // BBC