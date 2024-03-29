Російська пропагандистська мережа платила євродепутатам, – прем’єр Бельгії
Бельгійські та чеські спецслужби у “тісній співпраці” займаються знищенням російської пропагандистської мережі.
Про це повідомляє Politico з посиланням на прем’єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо.
“Наприклад, стало відомо, що Росія звернулася до депутатів Європарламенту, але також заплатила [їм] за просування російської пропаганди тут”, – сказав Де Кроо під час дебатів у бельгійському національному парламенті про іноземне втручання.
При цьому де Кроо не назвав імен законодавців.
Прес-секретар Де Кроо зазначив, що той мав на увазі рішення чеського уряду накласти санкції на новинний сайт “Голос Європи”, який, за словами Праги, був частиною проросійської операції впливу. // LB.uaTweet