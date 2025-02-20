Російська псевдоопозиціонерка Собчак розцілувалася зі злочинцем

Довгі роки Собчак будувала собі образ «опозиційної журналістки»

На концерті памʼяті колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака російський диктатор Володимир Путін обійняв та поцілував його доньку, журналістку Ксенію Собчак. Це стало відомо з відео, яке опублікували російські медіа.

Цей момент привернув увагу мережі, оскільки Ксенія Собчак багато років позиціонувала себе як опозиційна журналістка: висвітлювала протести, брала інтерв’ю у представників опозиції РФ, зокрема у Олексія Навального. Однак багато аналітиків сумнівалися в її позиції.

Путін розцілував так звану опозиціонерку Собчак pic.twitter.com/ubwTpQxyqD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 20, 2025

Раніше «Главком» писав, телеведуча і блогерка Ксенія Собчак у 2022 році покинула територію РФ. Їй оголошено підозру у справі про здирництво в особливо великому розмірі у держкорпорації «Ростех», за що їй загрожує до 15 років колонії.

Згодом Собчак жалілася, що злостивці поширювали про неї небилиці щодо підозри у справі про здирництво. «У мене тільки одне питання до всіх поважних і рукостислих, хто з такою насолодою зараз бере участь у цькуванні мене і моєї команди: а чим ви, панове, відрізняєтеся від тих, кого ненавидите? Може бути, нічим?» – написала Собчак.

Пропагандист Соловйов навіть вимагав повністю вигнати Собчак з Росії та назвав її «мерзотою».

Згодом вже у 2023 році Собчак, яка вважає себе лібералкою, публічно підтримала президента країни-терористки Володимира Путіна на тлі повстання ПВК «Вагнер». На сторінці Telegram-каналу Вrief йдеться про те, що Собчак назвала «путч» Пригожина і Ко «поганим кроком», яким може скористатися Україна. // Главком