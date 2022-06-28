Російські шпигуни заполонили Женеву

Шпигуни під виглядом дипломатів можуть брати участь в переговорах й чинити на них прямий вплив, вважають у швейцарській розвідці.

Женева може стати осередком російського шпигунства в Європі. Федеральна розвідувальна служба Швейцарії переконана, що в місті вже базуються агенти кремля.

«Нещодавно різні європейські держави вислали офіцерів російської розвідки, що може призвести до того, що російські служби розмістять свої сили в таких державах, як Швейцарія, які не проводили ніяких висилок», — доповіли у відомстві.

«Нам відомо, що тут діють кілька десятків агентів, які обіймають посади в російських дипломатичних і консульських місіях», — сказав очільник розвідувального відомства Крістіан Дюссе, відповідаючи на питання про російську агентуру в Женеві.

За даними швейцарської розвідки, шпигунська активність в Женеві пов’язана з тим, що тут знаходяться важливі міжнародні організації, диппредставництва, аналітичні центри, дослідницькі інститути і транснаціональні корпорації, включаючи сировинних трейдерів і компанії, що представляють фінансові та інші послуги. Всі ці організації виробляють велику кількість інформації, яка має значення для спецслужб.

Женева регулярно приймає у себе велику кількість міжнародних самітів і конференцій, будучи місцем проведення міждержавних переговорів і консультацій. Шпигуни під виглядом дипломатів можуть брати участь в переговорах й чинити на них прямий вплив, вважають у швейцарській розвідці. // УНІАН