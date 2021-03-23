Житель Мінська отримав 15 діб арешту за прапор Канади у вікні

Жителі Мінська Сергій і Алеся вивісили у вікні своєї квартири канадський прапор і білоруський національний герб «Погоня». Після цього силовики забрали Сергія з прапором і заарештували на 15 діб нібито за непокору законним вимогам посадової особи, передає «Єврорадіо».

У серпні подружня пара вирішила вивісити біло-червоно-білий прапор. Він провисів до грудня 2020 року, подружня пара вирішила замінити його на канадський прапор через переслідування за національну символіку. Попри це, їм став телефонувати дільничний, а у дворі чергували «тихарі» (силовики в цивільному). Вони просили зняти канадський прапор.

За словами Олесі, чоловіка до арешту підловили на вулиці «тихарі» і відвезли до райвідділку. «Дільничний вимагав пояснювальну на тему, чому у нас висять на вікні канадський прапор і «Погоня». Чоловік пояснив це тим, що в січні відбувався молодіжний чемпіонат світу з хокею, і він вболіває за збірну Канади, тому і вивісив канадський прапор. А «Погоня» – це для декорування вікна», – розповіла вона.

Через кілька днів силовики знову прийшли до них додому, вони забрали Сергія і канадський прапор. Його заарештували на 15 діб нібито за непокору законним вимогам співробітника міліції.

Алеся вважає справу проти чоловіка сфабрикованою. За її словами, в протоколі співробітники міліції написали, що він добровільно сів у машину, однак біля райвідділку нібито відмовився виходити з неї, «опирався ногами і хапався за їх форму».

У Білорусі громадян штрафують і заарештовують за вивішування біло-червоно-білого прапора на балконах і фасадах будинків, розцінюючи це як несанкціонований пікет. Причиною цього стало те, що прапор став символом протестів у країні, а Міністерство оборони раніше назвало його «фашистським».

Біло-червоно-білий прапор – історичний національний символ Білорусі, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918–1919) і державний прапор Республіки Білорусь до 1995 року. Після референдуму, ініційованого та незаконно проведеного Олександром Лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили. Офіційним став прапор, аналогічний прапору Білоруської РСР, лише без серпа і молота, а біло-червоно-білий перетворився на символ протесту. Влада вкрай негативно ставиться до біло-червоно-білої колірної гами, за символіку в таких кольорах могли затримати, оштрафувати, заарештувати «на добу».

Канадський прапор, через який затримали мінчанина, подібний кольорами та їхнім порядком до білоруського національного – різниця полягає у вертикальному, а не горизонтальному розташуванні смуг. Також канадський прапор містить посередині кленовий листок, а білоруський національний може мати посередині зображення герба, «Погоні». // Радіо Свобода