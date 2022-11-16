Стало відомо, хто підпалив гуртожиток з українцями в Німеччині

У Німеччині правоохоронні органи затримали пожежника за підозрою у підпалі гуртожитку у муніципалітеті Грос-Штремкендорф поблизу міста Вісмар, в якому проживали українські біженці.

Про це повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Welt.

Через чотири тижні після інциденту поліція затримала пожежника, який навмисно підпалив будівлю. Йому видали ордер на арешт, втім підозрюваний свою провину не визнає.

За даними слідства, 32-річний підозрюваний також причетний до низки інших пожеж у цьому районі. Проте, як виявилося, чоловік допомагав своїм колегам в гасінні пожежі.

Правоохоронці остаточно заявили, що злочин не мав політичного підґрунтя.

Як повідомлялося, 20 жовтня вночі у німецькому муніципалітеті Грос-Штремкендорф згорів гуртожиток для українських біженців. За попередніми даними поліції, пожежа сталася через підпал.