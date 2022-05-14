Російський олігарх: Путін «дуже хворий на рак крові»

Газета The Times опублікувала матеріал про ймовірні проблеми зі здоров’ям путіна.

Видання посилається на аудіозапис розмови неназваного російського олігарха. Під час цієї розмови, яка відбулася в березні, російський бізнесмен говорить про те, що путін страждає на рак крові. За його оцінкою, він «збожеволів», наказавши атакувати Україну, і своїми діями зруйнував російську економіку. Ім’я олігарха не називається, інформує УНН.

Секретний запис з’явився на тлі розмов про здоров’я російського диктатора. Незалежна перевірка запису не проводилась, зазначає видання.

В 11-хвилинному записі, неназваний олігарх критично висловився про російське вторгнення в Україну і сказав: «Ми всі сподіваємося, що путін помре від раку або внаслідок державного перевороту».

«Він повністю зруйнував економіку росії, економіку України та багато інших економік — зруйнував їх абсолютно, — сказав олігарх. — Проблема із його головою. Один божевільний може перевернути світ із ніг на голову».

Олігарх колись входив у «вузьке коло з 20–30 людей», з якими путін зустрічався у 2014 році перед анексією Криму, розповів колишній глава європейської служби безпеки, припускаючи, що російський президент колись довіряв йому.

Один із соратників олігарха повідомив, що він все ще може надати «конкретну інформацію» про внутрішній устрій путінського світу.

Він повідомив, що в даний час олігарх живе за межами росії і в 2021 році увійшов до 200 найбагатших бізнесменів росії за версією Forbes.

Хоча чутки про здоров’я путіна підтвердити неможливо, вони навіть дійшли російських спецслужб.

У березні офіцерам федеральної служби безпеки (фсб), головного силового відомства рф, було розіслано записку з метою розвіяти чутки про здоров’я президента, повідомив слідчий Bellingcat Христо Грозєв.

«За словами джерела в одному з регіональних підрозділів, яке ознайомилося з доповідною, ця безпрецедентна вказівка ​​мала зворотний ефект: більшість співробітників фсб раптом повірили, що путін справді має серйозне захворювання», — розповів Грозєв.

Під час свого публічного виступу на день перемоги путін, здавалося, шкутильгав і сидів з ковдрою на колінах. Також з’явилися відеоролики, на яких видно, як він міцно стискає стіл і, здається, нестримно трясеться.

Російське видання новин «Проект» нещодавно заявило, що у путіна рак щитовидної залози, і за 4 роки його десятки разів відвідував хірург-онколог.