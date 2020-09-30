Российского хакера Евгения Никулина приговорили к семи годам в США

Россиянина Евгения Никулина в США приговорили к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения за киберпреступления. Его обвиняли в том, что он взломал LinkedIn и Dropbox в 2012 году, в результате чего было украдено около 117 млн кодов для входа в аккаунты.

Судья Уильям Алсап в ходе слушаний в Сан-Франциско назначил Никулину 88 месяцев в качестве наказания. Прокуроры запрашивали для него больше — 12 лет тюрьмы, а защита настаивала на уже отбытом сроке.

Вину Никулин не признал. Его адвокат Валерия Нечай заявила РИА Новости, что будет обжаловать приговор.

«Когда он вернется [в Россию], я думаю, что он снова станет хакером. Но мы не можем просто запереть его и выбросить ключ», — сказал судья, оглашая приговор (цитата по Интерфаксу). Судья также отметил, что, хотя преступление, совершенное Никулиным, ненасильственное, но оно очень серьезное и затронуло многих людей. По его словам, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Четыре года, которые россиянин уже отбыл, будут зачтены.

Никулин, 1987 года рождения, был задержан в Праге по ордеру Интерпола в октябре 2016 года. В мае 2017 года суд в Чехии одобрил экстрадицию Никулина в США.