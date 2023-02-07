Російський «Газпром» створює власну приватну військову компанію

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Енергетичний монополіст «газпром нафта» створює власну приватну військову компанію. Відповідне розпорядження було підписане головою уряду рф міхаілом мішустіним.

Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ «газпром нафта» з розміром долі у статутному капіталі «організації» 70% та «приватна охоронна організація стаф-центр» з часткою 30%.

При створенні «організації» уряд рф посилається на закон «про безпеку об’єктів паливно-енергетичного комплексу», де зазначено, що підприємствам галузі «може бути надано право на заснування приватної охоронної організації». Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної «організації» не може бути меншим ніж 50%.

Таким чином в рф продовжується «гонка озброєнь» серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК «вагнер» євгенія прігожина.

Возможно, это изображение текст «правительство российской федерации распоряжение от4 февраля 2023 москва № 240-р в соответствии с частью статьи 92 федерального закона "O безопасности объектов комплекса": предоставить публичному акционерному обществу "газпром нефть" право на учреждение частной охранной организации (далсе opi анизация). установить, что учредителями организации будут являться: публичшос акциоперцое общество газпром пефть' размером доли уставном капитале организации, составляющим 70 процентов; общество c ограниченной ответственностью "частная охранная организация "стаф-центр" размером доли в уставном капитале организации, составляюшим 30 процситов. председатель правительства российской федерации м.мишустин»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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