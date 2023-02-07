Російський «Газпром» створює власну приватну військову компанію
Енергетичний монополіст «газпром нафта» створює власну приватну військову компанію. Відповідне розпорядження було підписане головою уряду рф міхаілом мішустіним.
Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ «газпром нафта» з розміром долі у статутному капіталі «організації» 70% та «приватна охоронна організація стаф-центр» з часткою 30%.
При створенні «організації» уряд рф посилається на закон «про безпеку об’єктів паливно-енергетичного комплексу», де зазначено, що підприємствам галузі «може бути надано право на заснування приватної охоронної організації». Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної «організації» не може бути меншим ніж 50%.
Таким чином в рф продовжується «гонка озброєнь» серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК «вагнер» євгенія прігожина.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet