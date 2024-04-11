Росія надала притулок німецькій холуйці Гітлера, яка підтримує напад на Україну

Журналістка не планує повертатися до Німеччини, оскільки «не впевнена у своїй безпеці у цій країні»

Російська влада надала тимчасовий притулок німецькій журналістці прокремлівського телеканалу Russia Today Дагмар Хенн, яка у своїх матеріалах підтримує російську агресію в Україні та виправдовує Гітлера. Про це пише видання «Важливі історії».

МВС Росії, коментуючи надання притулку журналістці, заявило, що вона «підтримує політичний курс Російської Федерації», зокрема щодо російського вторгнення в Україну. У відомстві додали, що журналістка не планує повертатися до Німеччини, оскільки «не впевнена у своїй безпеці у цій країні».

Дагмар Хенн приїхала до Росії у 2022 році на запрошення керівництва Russia Today. У своїй колонці, яку журналістка написала після працевлаштування на RT, вона пояснила, що поїхала з Німеччини через почуття страху, які викликають у неї «жовто-сині прапори», та утиски прихильників Росії у війні з Україною. У колонці Хенн також критикувала уряд Німеччини та України.

Крім того, Хенн, за даними «Важливих історій», веде німецькомовну версію блогу Vineyard of the Saker, в якому від імені анонімних авторів журналістка публікує статті про російське вторгнення в Україну. Зокрема, у статтях блогу заперечувалися злочини російських військових у Бучі та інших містах України.

В одному з матеріалів під псевдонімом «Русофіл» Хенн пише, що Гітлер не хотів розпочинати Другу світову війну – його до цього, на думку автора, нібито змусили США та Великобританія. Подібну версію висловлював Володимир Путін в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону.

Дагмар Хенн подала заяву про надання притулку в Росії у лютому 2024 року. «Важливі історії» зазначають, що наразі немає даних про якесь кримінальне переслідування журналістки у Німеччині. // Главком