Російська Федерація знову вдалася до геополітичного шантажу. Цього разу країна-агресор погрожує Польщі за те, що та нарощує сили НАТО на своїй території.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

11 червня міністерство закордонних справ Росії заявило, що відповідь Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде пропорційною. Про це заявив російський дипломат Олег Тяпкін.

Кремль знову вдався до погроз і шантажу, назвавши нарощування сил Північноатлантичного альянсу на території Польщі “загрозою” для Російської Федерації. Тяпкін від імені країни пообіцяв ці загрози “нейтралізувати”.

“Реакція, як завжди, буде пропорційною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації”, – заявив глава департаменту закордонних справ, що відповідає за відносини Росії з Європою, Олег Тяпкін. // Букви