У Німеччині у «рашистів» вилучають автомобілі

Зазначається, що під удар потрапили машини з російськими номерами.

Німецька митниця почала вилучати при в’їзді в країну у росіянин авто з номерами РФ. Зазначається, що російські громадяни порушують закон Німеччини “Про зовнішню торгівлю”.

У зв’язку з цим посольство Росії в Німеччині радить своїм громадянами просто не в’їжджати і не ввозити в країну авто з російськими номерами. Росіяни стверджують, що ввозять авто “для використання в особистих цілях або транзиту”, але німецькі митники все одно конфісковують машини.

“Продовжуємо фіксувати окремі випадки вилучення співробітниками німецьких митних органів у російських громадян належних їм автотранспортних засобів, зареєстрованих в РФ, тимчасово ввезених у ФРН для використання в особистих цілях або транзиту. Постраждалим росгромадянам інкримінується порушення закону ФРН “Про зовнішню торгівлю”. Аргументи, що йдеться про приватну власність, що використовується в особистих цілях, до уваги не беруться”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим росіянам рекомендують не в’їжджати і не ввозити в Німеччину авто з номерами РФ “до прояснення ситуації”. // УНІАН