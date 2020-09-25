В Париже мужчина с мачете ранил нескольких прохожих у редакции Charlie Hebdo
Нападение было совершено утром 25 сентября на улице Николя-Аппер, около здания, где в январе 2015 года был совершен теракт.
Четыре человека получили тяжелые травмы в результате нападения мужчины, вооруженного мачете, возле здания бывшей редакции сатирической газеты Charlie Hebdo в Париже.
Об этом сообщает Le Parisien.
Нападение было совершено утром 25 сентября на улице Николя-Аппер, около здания, где в январе 2015 года был совершен теракт.
По предварительным данным, ранения получили четыре человека, включая сотрудника продюсерской компании Premiere Lines, которая снимает помещение в соседнем здании. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По словам очевидцев, злоумышленник скрылся в метрополитене.
На данный момент место происшествия оцеплено полицией, жителей окрестных домов просят не покидать квартиры.Tweet