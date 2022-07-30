Рашистські “дипломати” закликали повісити українських військових: у Зеленського відреагували

Посольство Росії в Британії закликає стратити українських військовослужбовців полку “Азов” методом повішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства в Twitter .

У повідомленні посольства говориться, що українські бійці “заслуговують смерті, але не розстрілу, а повішення”.

“Вони не справжні солдати. Вони заслуговують принизливої смерті”, – йдеться в повідомленні російського дипломатичного відомства.

В Офісі президента України вже відреагували на заяву російської сторони.

“Росія – це країна-терорист. У 21 столітті розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти методом повішення просто так – можуть тільки дикуни і терористи. РФ – держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?”,- написав глава ОП Андрій Єрмак в Telegram.