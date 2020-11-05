Педофила, похитившего девочек в Подмосковье, помогли поймать соседи

Очевидцы запомнили часть госномера автомобиля

Педофила, который средь бела похитил двух девочек с детской площадки в подмосковной Истре, удалось задержать буквально в течение часа благодаря бдительности соседей, запомнивших фрагмент госномера его автомобиля. Но даже за такой короткий срок подонок успел завезти их в укромное место и надругаться.

Как стало известно «МК», 4 ноября около 17 часов девочки 7 и 9 лет гуляли на детской площадке возле своего дома в поселке Агрогородок, и к ним подошел неизвестный мужчина. Он угостил детей шоколадкой, пригласил сесть в свою машину и пообещал купить еще сладостей. Злодей отъехал к железнодорожному переезду у станции Манихино-2 и стал запугивать девочек, одну из них он ударил кулаком в живот. Подавив волю к сопротивлению, извращенец надругался над несчастными. Родители бросились искать девочек, когда сестра одной из них, прибежав домой, рассказала, что девчонок увезла какая-то машина. Соседи по дому запомнили марку и фрагмент номера автомобиля. Все это быстро сообщили в полицию, и информацию передали по радиостанции всем экипажам. Совсем скоро сотрудниками патрульно-постовой службы разыскиваемая «Мазда» была обнаружена, а ее хозяин задержан, можно сказать на месте совершения преступления. Им оказался 34-летний местный житель. Дети тоже находились в машине. Сейчас преступник задержан на 48 часов и скоро решится вопрос о его аресте.