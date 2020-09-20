В питерской квартире нашли изрезанного мужчину, а под окнами тело обнаженной деввицы

В Санкт-Петербурге расследуется дело о гибели девушки после падения с высоты и нанесения ножевых ранений мужчине. Погибшая около суток пролежала под окнами дома, прежде чем была обнаружена. Позже правоохранители установили, что из этого же дома в больницу с ножевыми ранениями попал мужчина. Оказалось, что эти два происшествия связаны.

Как сообщает агентство «Фонтанка«, сейчас установлено, что погибшая 22-летняя жительница Воркуты состояла в интимной переписке с жителем Санкт-Петербурга и двумя его друзьями. 19 сентября девушка приехала к ним на вечеринку в дом на Ново-Александровскую улицу.

Компания здорово напилась, а потом все разлеглись спать. Около 8 утра 31-летний участник вечеринки проснулся от того, что девушка втыкала в него нож. Мужчина утверждает, что просто вскочил и в ужасе убежал из квартиры, а когда вернулся, то девушки не было. Позже ее тело обнаружили под окнами дома с травмами, характерными при падении с высоты.

Следователем Невского района возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Раненый мужчина сейчас находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. При этом хозяина квартиры удалось поднять с кровати только приехавшим полицейским. // МК