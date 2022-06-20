Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти, а Казахстан – транзит російського вугілля

На економічному форумі у Санкт-Петербурзі президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати “ДНР” та “ЛНР”.

Росія обмежила відвантаження нафти з Казахстану через порт у Новоросійську. Це основний маршрут для транспортування казахстанської нафти до Європи.

Про це пише Комерсант.

Офіційною причиною обмеження стали торпеди та міни часів Другої світової війни, знайдені в акваторії поряд із терміналом, де закінчується нафтопровід із Казахстану. Роботи з розмінуванням, які можуть тривати до кінця місяця, призначені на 20 червня.

Також стало відомо, що Казахстан припинив транзит російського вугілля. Так, влада Казахстану заблокувала на своїй території 1 700 вагонів з вугіллям.

Нагадаємо, під час економічного форусу у Санкт-Петербурзі Касим-Жомарт Токаєв зробив різкі заяви. Серед іншого, 17 червня під час сесії з Володимиром Путіним Токаєв публічно заявив про неприпустимість визнання його країною “ДНР” та “ЛНР”.

До слова, з 6 червня Казахстан змінив офіційну назву своєї нафти, щоб її не плутали з підсанкційною російською. // LB.ua