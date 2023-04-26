Росіянка здала власну дочку силовикам: посварилися через війну в Україні

Мешканка Москви написала донос в поліцію на власну доньку після чергової сварки через війну, розв’язану Росією проти України.

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, 59-річна Тетяна стверджує, що її дочка Ірина погрожувала їй розправою через “недостатньо проукраїнську позицію”.

Повідомляється, що сім’я регулярно сварилася через війну в Україні. Півроку тому Ірина посварилася з сестрою і її чоловіком на цьому тлі. Мати намагалася помирити сестер, але безуспішно.

Чергова сварка розгорілася напередодні. Ображена мати вирішила звернутися в поліцію, щоб щодо її дочки, яка, за її словами, постійно дивиться відео на військову тематику, вжили заходів.

Росіяни масово пишуть доноси один на одного

Після початку повномасштабної війни проти України в Росії почався справжній “бум” на стукачів. Росіяни здають в поліцію співгромадян за критику влади і війни і навіть за одяг “неправильних” кольорів. Доноси пишуть на діячів культури і навіть дітей.

За оцінками експертів, у країні налічується близько 4,5 млн стукачів. Наприклад, одна росіянка написала на своїх співгромадян вже понад 750 доносів. Своє захоплення написанням доносів вона пов’язує з небажанням платити Україні репарації. // УНІАН