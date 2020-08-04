В Бейруте прогремел мощный взрыв (видео)

Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте прогремел сильный взрыв в районе порта.

В соцсетях и мессенджерах опубликованы несколько новых видео, снятых на месте взрыва.

Над городом поднялся столб дыма, взрывная волна повредила магазины и жилые дома. Во многих зданиях разрушены крыши и перекрытия, а также слетели с петель двери, разбиты стекла. Повреждения получили и автомобили, которые находились недалеко от места взрыва.

По некоторым сведениям, прогремело сразу два взрыва. Достоверной информации о пострадавших пока нет. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»