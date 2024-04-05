Росіянин «привітав» губернатора Мурманщини ударом ножа в живіт

Губернатор Мурманської області РФ Андрій Чібіс отримав поранення у живіт після зустрічі в Апатитах з місцевими жителями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

Нападника затримано, його мотиви невідомі, повідомило агентство з посиланням на пресслужбу губернатора.