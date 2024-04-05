Росіянин «привітав» губернатора Мурманщини ударом ножа в живіт
Губернатор Мурманської області РФ Андрій Чібіс отримав поранення у живіт після зустрічі в Апатитах з місцевими жителями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.
Напад стався сьогодні, 4 квітня, увечері на виході з будівлі ДК “Будівельник”. Яка зброя була використана, невідомо, пише Інтерфакс.
За даними агентства, після нападу губернатор самостійно дійшов машини.
Наразі він перебуває в Апатитсько-Кіровській центральній міській лікарні. Подробиці про його стан здоров’я невідомі.
За даними РБК, чиновник отримав поранення ножем.