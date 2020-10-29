Российские хакеры атаковали американские больницы

Спецслужбы США заявили о кибератаке российских хакеров на американские больницы. В частности, речь идет о медицинских учреждениях в штатах Нью-Йорк, Орегон и Миннесота.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, в результате совместного расследования Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Министерства здравоохранения (HHS) была получена информация о том, что хакеры нацелились на систему здравоохранения США.

«Российские хакеры, которые предположительно работают из Москвы и Санкт-Петербурга, имеют в распоряжении список из более чем 400 госпиталей, которые они планируют атаковать… По словам хакеров, уже заразили более 30 из них», — говорится в сообщении.

В расследовании охранной компании Hold Security, которая отслеживает онлайн-преступников, один из хакеров на русском языке сказал: «Мы ожидаем паники».

Также известно, что хакеры использовали программу Ryuk с целью кражи данных и нарушения работы медицинских служб. Она шифрует содержимое компьютеров и требует выкуп, чтобы вернуть доступ к данным.

Напомним, управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности (МВБ) США заявило, что сотрудники Агентства с компьютерной и инфраструктурной безопасности недостаточно подготовились к выборам.

Кроме того, ранее США расширили антироссийские санкции. Вашингтон обвиняет несколько компаний во вмешательстве в американские выборы. // РБК-Украина