Российских хакеров подозревают в атаке на зерновой кооператив в США

Атака с применением программы-вымогателя, предположительно осуществленная российскими хакерами, вынудила базирующуюся в Айове ассоциацию фермеров, выращивающих кукурузу и сою, уйти в офлайн, передает .

Ассоциация New Cooperative заявила, что атака была «успешно сдержана», и что она уведомила правоохранительные органы.

В заявлении говорится, что ассоциация отключила компьютерные системы в качестве меры предосторожности и работает со специалистами в области безопасности данных над исправлением ситуации.

Она не уточнила, когда произошла атака, отмечает Голос Америки.

По словам исследователя Аллана Лиски из компании Recorded Future, работающей в сфере безопасности, хакеры потребовали выкуп в размере 5,9 миллиона долларов за ключ для расшифровки файлов.

Атаку на New Cooperative приписали хакерской группировке BlackMatter.