Российских полицейских обвинили в похищении двух дагестанок из кризисного шелтера в Казани

«Забрали девочек как вещи и увезли»

«Новая газета» сообщает о принудительном задержании в кризисном шелтере в Казани двух уроженок Дагестана. По информации издания, вечером 18 октября сотрудники полиции против воли забрали двух совершеннолетних девушек, которые прибыли сюда в надежде на помощь.

Руководитель благотворительного фонда Алия Байназарова сообщила, что минувшей ночью девушки — одна из них имеет двухлетнюю дочь — прибыли в шелтер, сообщив, что их выдали замуж против воли, они были вынуждены бежать из родного города и хотят начать новую жизнь. Однако уже на следующий вечер силовики зашли в шелтер «как к себе домой … забрали девочек как вещи и увезли».

Байназарова добавила, что полицейские не сообщили, куда и почему увозят девушек, и неизвестно, где они сейчас. Также в шелтере сообщили, что отца одной из девушек благотворители знают — «он исламский проповедник».

В МВД по Республике Татарстан журналистам заявили, что «впервые слышат» о происшествии. При этом правозащитница Светлана Анохина рассказала «Новой», что девушки не выходили на связь около часа, а затем позвонили ей и сообщили, что у них все в порядке и «не надо поднимать шумиху».

«Я ни секунду не верю в то, что эти заявления добровольны», — заявила правозащитница.

Она добавила, что перед приездом девушек правозащитники год общались с ними, выясняя, действительно ли они хотят уехать из Дагестана и по какой причине. Анохина передала предыдущие слова девушек — что их выдали замуж, «потому что пора», и им было запрещено выходить из дома без разрешения мужа. Сейчас, считает правозащитница, силовики передали девушек родственникам и скоро их вернут в Дагестан. // МК