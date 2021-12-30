Российский 20-тонный макет военного спутника может упасть на Землю

Россияне провалили экспериментальную доставку спутника на геостационарную орбиту, и теперь над Землей летает 20-тонный неуправляемый объект.

Макет военного спутника весом около 20 тонн, успешным запуском которого на этой неделе хвасталась Россия, может упасть на Землю из-за возникшей неисправности.

Тяжелая ракета-носитель нового поколения «Ангара А-5» была запущена в понедельник с космодрома Плесецк с гарабитно-массовым макетом космического аппарата вместо полезной нагрузки на борту, пишут российские издания «Космолента«, «Московский комсомолец» и N+1.

Россияне планировали провести имитацию доставки спутника на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров с помощью разгонного блока «Персей», произведенным российской ракетно-космической корпорацией «Энергия». Сухая масса блока составляет 3,5 тонны, масса с максимальной заправкой – 21,97 т. При запуске на «Ангаре» из Плесецка он может доставить на геостационарную орбиту 2,6 т полезного груза.

Отмечается, что это первый запуск ракеты «Ангара» с блоком «Персей». При запуске три ступени ракеты-носителя «Ангара А-5» отработали без замечаний и через 12 минут после старта вывели «Персей» с макетом на суборбитальную траекторию. Но потом начались проблемы.

«Персей» должен был выполнить пять включений своего двигателя, чтобы добраться до нужной орбиты, но в начале второго включения произошел сбой. Из-за этого блок со «спутником» остался на низкой околоземной орбите, где сможет летать еще несколько недель прежде чем упадет на Землю. Пока трудно спрогнозировать, где именно упадет 20-тонный блок с макетом, однако большая его часть должна сгореть в плотных слоях атмосферы.

Управлять «Персеем» с Земли невозможно, отмечают российские СМИ. А даже если бы такая возможность была, аккумуляторы, рассчитанные лишь на 10 часов работы, не позволили бы этого.

В «Роскомосе» отказались комментировать ситуацию мотивируя это тем, что запуск заказывало военное ведомство. Министерство обороны России также ничего не сообщает о ситуации с «Персеем» и не ответило на запрос журналистов. Там лишь отметили после запуска, что «Персей» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Ангара-А5» и начал вывод макета на запланированную орбиту. // УНИАН