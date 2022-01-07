Российский депутат «партии власти» пожелал женщинам в Казахстане быть изнасилованными
После скандала в сети подонок отредактировал сообщение и начал оправдываться.
Депутат от правящей партии «Единая Россия» Олег Матвейчев пожелал протестующим в Казахстане, выступающим против политического влияния Нурсултана Назарбаева, всяческих бед.
Об этом он написал в Facebook.
Матвейчев заявил, что все владельцы салонов мобильной связи в Алматы, которые писали в соцсетях «когда же уйдет Назарбаев», «должны страдать».
«Их должны разграбить. Женщин изнасиловать, машину сжечь, а в з*** засунуть палку для селфи», — написал депутат РФ.
После этого россиянин отредактировал пост, оправдывая агрессию якобы привлечением внимания к «проблеме». Депутат позже добавил, что это «экстремисты» насилуют женщин. // УНИАНTweet